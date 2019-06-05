Лауреатами премии "Наше Подмосковье" в 2019 году станет тысяча участников

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 5 июн - РИА Новости. Премию "Наше Подмосковье", которая выдается за социальную активность и гражданскую позицию, получат в 2019 году порядка тысячи участников, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

"Будет более тысячи премий по 180 тысяч рублей... Мы предложили увеличить сумму за каждое место так, чтобы уже этими деньгами более серьезно распоряжаться", - сказала Плещева на пресс-конференции.

По ее словам, в прошлом году было в районе двух тысяч премий, однако в этом году их количество было сокращено для того, чтобы победители получили большую сумму.

Премия присуждается за проекты по четырем номинациям: экология, творческое и духовное наследие, волонтерство и благотворительность, прорыв (развитие образования науки и медицины, а также внедрение инноваций).