Круглый стол о ситуации вокруг Косово

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10 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Марш-бросок на Приштину: 20 лет спустя. Кому выгоден тлеющий конфликт в центре Европы?".