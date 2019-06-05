Круглый стол о ситуации вокруг Косово

Участники:
- член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей КОНДРАТЬЕВ;
- член Комитета Госдумы РФ по обороне, координатор Комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Народной скупщиной Республики Сербии Павел ДОРОХИН;
- руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена ГУСЬКОВА;
- заведующий сектором внешней политики России Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис ШМЕЛЕВ.
К разговору также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года был осуществлен марш-бросок на Приштину свободного батальона ВДВ России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, в результате которого был занят аэродром стратегического назначения Слатина.
За прошедшие 20 лет мир на Балканы так и не пришел. Самопровозглашенное Косово остается главным источником нестабильности в регионе: 28 мая 2019 года так называемая полиция Косово начала погромы на севере края, где проживает в основном сербское население. Были задержаны и избиты десятки сербов и двое сотрудников ООН, в том числе российский дипломат.
О предыстории марш-броска, о том, что происходило на территории Югославии 20 лет назад, а также о том, что происходит сегодня в Косово и Метохии, являющейся потенциально опасной неконтролируемой территорией в центре Европы, о тлеющем конфликте между сербами и косовскими албанцами, который в любой момент может перейти в горячую фазу, пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей КОНДРАТЬЕВ;
- член Комитета Госдумы РФ по обороне, координатор Комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Народной скупщиной Республики Сербии Павел ДОРОХИН;
- руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена ГУСЬКОВА;
- заведующий сектором внешней политики России Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис ШМЕЛЕВ.
К разговору также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ.
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года был осуществлен марш-бросок на Приштину свободного батальона ВДВ России, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, в результате которого был занят аэродром стратегического назначения Слатина.
За прошедшие 20 лет мир на Балканы так и не пришел. Самопровозглашенное Косово остается главным источником нестабильности в регионе: 28 мая 2019 года так называемая полиция Косово начала погромы на севере края, где проживает в основном сербское население. Были задержаны и избиты десятки сербов и двое сотрудников ООН, в том числе российский дипломат.
О предыстории марш-броска, о том, что происходило на территории Югославии 20 лет назад, а также о том, что происходит сегодня в Косово и Метохии, являющейся потенциально опасной неконтролируемой территорией в центре Европы, о тлеющем конфликте между сербами и косовскими албанцами, который в любой момент может перейти в горячую фазу, пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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