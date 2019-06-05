В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.

В 2018 году Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики закончила следствие и передала в суд дело 16 военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВС Украины, подозреваемых в ряде тяжких преступлений, в том числе в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Также их подозревают в причастности к другим терактам на территории ЛНР и ДНР и подготовке теракта против российских военнослужащих в Белгородской области.

"Приговором Военного суда Луганской народной республики участники преступного сообщества признаны виновными и осуждены к наказанию на срок от 11 лет лишения свободы до 20 лет 6 месяцев лишения свободы", - сообщил Солонина.

По данным Генпрокуратуры, летом 2015 года под руководством офицера разведывательно-информационной службы 8 полка специального назначения ГУ разведки Минобороны Украины и сотрудников ГУ Службы безопасности Украины, создано преступное сообщество, в состав которого вошли военнослужащие 8 полка и гражданские лица, с целью "совершения террористической и разведывательно-диверсионной деятельности на территории ЛНР.

"Подготовка и проведение диверсионно-разведывательной деятельности, похищение и убийства граждан, совершение террористических актов и диверсий на территории ЛНР поручено 8 полку специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Главному управлению Службы безопасности Украины", - пояснил представитель Генпрокуратуры.