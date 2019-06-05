Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.

В среду стало известно о том, что аппарат правительства Пермского края объявил тендер на поставку классических мужских зонтов-тростей на сумму 89 тысяч рублей. Как следует из аукционной документации, всего необходимо приобрести 14 штук.

В аппарате правительства Пермского края, объясняя среднюю цену за зонт в размере 6,36 тысячи рублей, сказали РИА Новости, что стоимость контракта начальная (максимальная) и может быть снижена участниками аукциона. Кроме того, в ведомстве пояснили, что зонты необходимы для проведения выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения.