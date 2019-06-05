Жена Зеленского подарила открытки украинским военным в Брюсселе

"Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, которые находятся на лечении в военном госпитале имени королевы Астрид. Реабилитацию там проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Военные получили пулевые ранения в Донецкой и Луганской областях в конце 2017 - начале 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленская передала военным открытки, которые они подписали вместе с мужем. Она спросила у них о состоянии здоровья, ходе реабилитации и необходимой помощи. "У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - цитирует Зеленскую пресс-служба.