Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:44Z
https://ria.ru/20190605/1555292984.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155529/32/1555293226_0:0:1875:1055_1036x0_80_0_0_9927b1505ca1cb03d680f5186df0f0cc.jpg
РИА Новости

Жена Зеленского подарила открытки украинским военным в Брюсселе

Вчера, 17:44
8139
© страница Администрации президента Украины в FacebookCупруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военнослужащими. 5 июня 2019
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военнослужащими. 5 июня 2019
© страница Администрации президента Украины в Facebook
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вручила открытки украинским военным в Брюсселе, где они проходят реабилитацию после ранений, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, которые находятся на лечении в военном госпитале имени королевы Астрид. Реабилитацию там проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Военные получили пулевые ранения в Донецкой и Луганской областях в конце 2017 - начале 2018 года", - говорится в сообщении.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Вчера, 17:00
Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"
По данным пресс-службы, Зеленская передала военным открытки, которые они подписали вместе с мужем. Она спросила у них о состоянии здоровья, ходе реабилитации и необходимой помощи. "У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир передает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - цитирует Зеленскую пресс-служба.
По данным пресс-службы, супруга президента в сопровождении директора госпиталя осмотрела помещения, отметив важность улучшения уровня реабилитации военных на Украине по стандартами иностранных лечебных учреждений.
112210216
Обсудить 0
БрюссельВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
РИА
Новости
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск назвал визит Зеленского в Брюссель "сильным сигналом"
Лента
новостей
Жительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия ожидает от США заявления о недопустимости ядерной войны
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
В Госдуме потребовали демонтировать дорогу из обломков воинского монумента
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Во Франции ветеран в 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии
"Нафтогаз" заявил о готовности к диалогу с Россией по транзиту газа
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину
Жена ученого Кудрявцева заявила о найденной в квартире прослушке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
Лента новостейМолния