В ДНР настаивают на разработке проекта мер контроля перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Подгруппа по безопасности в Донбассе должна в кратчайшие сроки проработать и представить проект дополнительных мер контроля перемирия, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

По ее словам, на встрече контактной группы в Минске в среду основное внимание было уделено вопросам безопасности.

"Республики не раз заявляли о своей готовности поддержать установление действительно всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, но для его эффективности мы настаиваем на скорейшем согласовании пакета дополнительных мер усиления и контроля перемирия", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Полпред ДНР отметила, что подгруппе по безопасности поручено в оперативном порядке проработать и предоставить проект дополнительных мер усиления и контроля перемирия.

"Республики подготовили абсолютно рабочий, обобщенный проект дополнительных мер на основании предложенных ранее ОБСЕ, без которых, как показала практика, украинские вооруженные формирования не способны соблюдать перемирие. Надеемся, что рабочей группе в кратчайшие сроки удастся прийти к компромиссному варианту долгожданного документа", - добавила Никонорова.