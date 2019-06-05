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РИА Новости

В ДНР настаивают на разработке проекта мер контроля перемирия в Донбассе

Вчера, 17:41
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Подгруппа по безопасности в Донбассе должна в кратчайшие сроки проработать и представить проект дополнительных мер контроля перемирия, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
По ее словам, на встрече контактной группы в Минске в среду основное внимание было уделено вопросам безопасности.
"Республики не раз заявляли о своей готовности поддержать установление действительно всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, но для его эффективности мы настаиваем на скорейшем согласовании пакета дополнительных мер усиления и контроля перемирия", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что подгруппе по безопасности поручено в оперативном порядке проработать и предоставить проект дополнительных мер усиления и контроля перемирия.
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"Республики подготовили абсолютно рабочий, обобщенный проект дополнительных мер на основании предложенных ранее ОБСЕ, без которых, как показала практика, украинские вооруженные формирования не способны соблюдать перемирие. Надеемся, что рабочей группе в кратчайшие сроки удастся прийти к компромиссному варианту долгожданного документа", - добавила Никонорова.
Ранее Никонорова неоднократно заявляла, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивают на разработке дополнительных мер контроля за перемирием, которые, в частности, включают запрет на обстрелы населенных пунктов и ведение диверсионной деятельности.
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