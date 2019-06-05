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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье в рамках ПМЭФ поднимет вопрос о северном обходе Твери

Вчера, 17:40
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 июн – РИА Новости. Вопрос о строительстве северного обхода Твери, который даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг города и таким образом сформировать очертания современной тверской агломерации планирует обсудить в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Тверской области Игорь Руденя с руководством компании "Автодор", сообщает пресс-служба областного правительства.
"Предполагается, что проект будет осуществлен на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11. Договоренности о начале проектирования обхода были подтверждены на площадке Российского инвестиционного форума в феврале этого года в Сочи. Новый раунд переговоров направлен на форсирование работ по стратегически важному для региона проекту", - отмечает пресс-служба.
"Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что тема строительства и реконструкции дорог находится на особом контроле у главы региона. По его инициативе разработаны и утверждены региональные стандарты ведения дорожных работ, основанные на федеральных критериях качества. Определены приоритетные объекты, в их числе, дороги, которые активно используются населением, ведут к инвестиционным площадкам и туристическим объектам.
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В этом году планируется провести работы на 104 километрах автодорог регионального значения и почти на 34 километрах – местного, в агломерации Твери. В настоящее время по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей, что составляет в этом году 74,7% от общего объема финансирования региональной составляющей федерального проекта "Дорожная сеть".
Продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов с подрядными организациями по другим объектам.
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Тверская областьПМЭФ-2019Игорь Руденя
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