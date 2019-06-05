Оренбургская область задолжала "Энергосбыту Плюс" более 6 миллиардов рублей

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задолженность потребителей Оренбургской области за энергоресурсы перед "Энергосбытом Плюс" составляет более 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Свыше 6 миллиардов рублей составляет задолженность жителей и предприятий Оренбургской области за энергоресурсы перед АО "Энергосбыт Плюс" в разгаре ремонтной и инвестиционной кампании", - говорится в сообщении. По данным компании, из них 2,5 миллиарда – долги за тепловую энергию и более 3,5 миллиардов – за электроэнергию.
При этом отмечается, что доля просроченной задолженности составляет 4 миллиарда. "Особую озабоченность вызывают долги предприятий региона за электрическую энергию и неоплаченные счета жителей Оренбурга, Орска и Медногорска за тепло и горячее водоснабжение", - подчеркивает компания.
"Энергосбыт Плюс" также напоминает, что своевременные платежи - залог бесперебойного энергоснабжения региона.
"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В неё входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.