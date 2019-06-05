Оренбургская область задолжала "Энергосбыту Плюс" более 6 миллиардов рублей

"Свыше 6 миллиардов рублей составляет задолженность жителей и предприятий Оренбургской области за энергоресурсы перед АО "Энергосбыт Плюс" в разгаре ремонтной и инвестиционной кампании", - говорится в сообщении. По данным компании, из них 2,5 миллиарда – долги за тепловую энергию и более 3,5 миллиардов – за электроэнергию.