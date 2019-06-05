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РИА Новости
Теплоснабжение

Оренбургская область задолжала "Энергосбыту Плюс" более 6 миллиардов рублей

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задолженность потребителей Оренбургской области за энергоресурсы перед "Энергосбытом Плюс" составляет более 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Свыше 6 миллиардов рублей составляет задолженность жителей и предприятий Оренбургской области за энергоресурсы перед АО "Энергосбыт Плюс" в разгаре ремонтной и инвестиционной кампании", - говорится в сообщении. По данным компании, из них 2,5 миллиарда – долги за тепловую энергию и более 3,5 миллиардов – за электроэнергию.

При этом отмечается, что доля просроченной задолженности составляет 4 миллиарда. "Особую озабоченность вызывают долги предприятий региона за электрическую энергию и неоплаченные счета жителей Оренбурга, Орска и Медногорска за тепло и горячее водоснабжение", - подчеркивает компания.
"Энергосбыт Плюс" также напоминает, что своевременные платежи - залог бесперебойного энергоснабжения региона.
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