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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" и "Город" привлекут 3 млрд рублей в развитие теплоснабжения Кирова

Вчера, 17:22
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© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Т Плюс" и АО "Город" (входит в ВЭБ) привлекут 3 миллиарда рублей для модернизации теплоснабжения Кирова, следует из релиза "Т Плюс".

"Т Плюс" и "Город", входящее в группу ВЭБ.РФ, договорились о взаимодействии для модернизации теплоснабжения в основных городах присутствия энергокомпании. Городом-пилотом в рамках соглашения определен Киров с ожидаемым объемом привлекаемого финансирования в размере 3 миллиарда рублей", - говорится сообщении.

Отмечается, что "Т Плюс" и "Город" рассмотрят возможности модернизации и в других городах – Перми, Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Оренбурге, Владимире, Саратове, Ижевске, Ульяновске, Кстово и Дзержинске. Они изучат состояние инфраструктуры в каждом населенном пункте и определят возможности для ее обновления. "Т Плюс" подчеркивает, что по итогам изысканий будут сформированы комплексные программы развития, в которых будут зафиксированы объемы необходимого финансирования и оптимальные технические решения.
"Привлечение стратегического партнера к модернизации инфраструктуры теплоснабжения необходимо для перехода от стагнации к развитию. Если не увеличивать существующие темпы ремонтов и модернизации, в течение 10 лет 98% тепловых сетей выйдет за рамки нормативного срока эксплуатации. Для того чтобы перейти на новую инфраструктуру, требуется перекладка как минимум 8% труб ежегодно, а также повышение их проектного срока эксплуатации за счёт новых технологий до 50 лет", - подчеркивает компания.
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