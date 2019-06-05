"Т Плюс" вложит 729 млн рублей в техперевооружение Сормовской ТЭЦ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Т Плюс" направит 729 миллионов рублей до 2023 года на техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, следует из релиза компании.

"Т Плюс" до 2023 года вложит 729 миллионов рублей в техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ – одного из главных теплоисточников Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующее соглашение председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подпишут на полях ПМЭФ 6 июня.

"Модернизация ТЭЦ поможет повысить надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения. Возврат вложений в техническое перевооружение будет осуществлен посредством тарифных источников", - отмечает компания.