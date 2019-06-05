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РИА Новости

Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам во многом совпадают, заявил Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
Российский лидер добавил, что переговоры в узком составе были "откровенные, насыщенные".
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По его словам, участники переговоров также "обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства" и констатировали, что оно "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень".
Путин отметил, что это эффективно используется для того, чтобы народы двух стран сотрудничали, использовали все конкурентные преимущества для полноценного развития.
Российский лидер уточнил, что в ходе расширенного заседания будут заслушаны доклады ответственных за работу межправкомиссии и министров иностранных дел о состоянии и перспективах сотрудничества в самых различных отраслях.
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Президент также поблагодарил лидера Китая за то, что в Москву приехала столь представительная делегация. По его словам, это поможет эффективнее реализовать на практике намеченные ранее планы.
В свою очередь, председатель КНР выразил уверенность, что его визит в Россию станет стимулом для развития отношений между двумя странами.
Китайский лидер заявил о готовности вместе с российской стороной вывести отношения на еще более высокий уровень. Си Цзиньпин также предал привет россиянам и правительству.
Визит лидера Китая в Россию продлится с 5 по 7 июня. В программе предусмотрено участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.
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