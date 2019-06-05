Пресс-конференция о лечении онкогематологических пациентов

Участники:
- заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, проректор по учебной работе и международному сотрудничеству Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академик РАН Ирина ПОДДУБНАЯ;
- заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный специалист гематолог-трансфузиолог Приволжского федерального округа Ольга САМОЙЛОВА;
- первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, член Общественной палаты Самарской области Николай ПРОХОРЕНКО.
Мероприятие пройдет по итогам рабочего совещания гематологов, клинических онкологов и фармакоэкономистов. Эксперты обсудят проблемы отсутствия в программе высокозатратных нозологий (ВЗН) инновационных препаратов для второй, третьей и последующих линий терапии, влияющих на медиану выживаемости пациентов с заболеваниями лимфатической и кроветворной тканей, приведут примеры влияния качественного лекарственного обеспечения пациентов на показатели регионов и возможности адаптации федеральной модели клинико-статистической группы на региональном уровне. Участники представят исследование, касающееся способов обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями препаратами, не входящими в ВЗН, и подготовки дорожной карты для помощи региональным администраторам здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
Аккредитация
Екатерина Кузьмина
Тел: +7 926 350 36 03
Email: Katerina.kuzmina@gmail.com
- заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, проректор по учебной работе и международному сотрудничеству Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академик РАН Ирина ПОДДУБНАЯ;
- заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный специалист гематолог-трансфузиолог Приволжского федерального округа Ольга САМОЙЛОВА;
- первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, член Общественной палаты Самарской области Николай ПРОХОРЕНКО.
Мероприятие пройдет по итогам рабочего совещания гематологов, клинических онкологов и фармакоэкономистов. Эксперты обсудят проблемы отсутствия в программе высокозатратных нозологий (ВЗН) инновационных препаратов для второй, третьей и последующих линий терапии, влияющих на медиану выживаемости пациентов с заболеваниями лимфатической и кроветворной тканей, приведут примеры влияния качественного лекарственного обеспечения пациентов на показатели регионов и возможности адаптации федеральной модели клинико-статистической группы на региональном уровне. Участники представят исследование, касающееся способов обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями препаратами, не входящими в ВЗН, и подготовки дорожной карты для помощи региональным администраторам здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
Аккредитация
Екатерина Кузьмина
Тел: +7 926 350 36 03
Email: Katerina.kuzmina@gmail.com
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/