Пресс-конференция о лечении онкогематологических пациентов

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11 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная перспективам повышения качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями на федеральном и региональном уровнях.