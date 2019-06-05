Вуди Аллен приедет в Испанию снимать новый фильм

Фильм, у которого пока нет названия, анонсировали еще в феврале. Новая картина Вуди Аллена будет романтической комедией об американской супружеской паре, которые приезжают в испанский город Сан-Себастьян на кинофестиваль,Variety. У главной героини начинается роман с блестящим французским режиссером, а ее муж влюбляется в красивую испанку.