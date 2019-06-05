Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:51Z
https://ria.ru/20190605/1555290867.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_0:244:3072:1972_1036x0_80_0_0_36b0be302fbd55b97e3a064bed6b4069.jpg
РИА Новости
Культура

Вуди Аллен приедет в Испанию снимать новый фильм

Вчера, 17:51
49
© AP Photo / Thibault CamusРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен
© AP Photo / Thibault Camus
Американский кинорежиссер Вуди Аллен в ближайшее время приедет в Испанию, где приступит к работе над новым фильмом, сообщают представители киностудии MediaproStudios.
Фильм, у которого пока нет названия, анонсировали еще в феврале. Новая картина Вуди Аллена будет романтической комедией об американской супружеской паре, которые приезжают в испанский город Сан-Себастьян на кинофестиваль, сообщает Variety. У главной героини начинается роман с блестящим французским режиссером, а ее муж влюбляется в красивую испанку.
Вуди Аллен вместе с MediaproStudios снял фильмы "Вики Кристина Барселона" и "Полночь в Париже". Обе работы были получили различные кинонаграды, в том числе - премию "Оскар".
В новом проекте Вуди Аллена примут участие актеры: Кристоф Вальц, Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Сержи Лопес и Уолли Шон и др.
Режиссер Вуди Аллен. Архивное фото
18 января 2018, 17:42
Вуди Аллен опроверг обвинения в сексуальном насилии в отношении дочери
200000
КультураВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Испания
Рекомендуем
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
"Улыбка мне не подходит". Полина Гагарина показала детское видео
РИА
Новости
Работы Кустодиева и Малявина стали топ-лотами торгов в Лондоне
В ООН высоко оценили модельные законы Межпарламентской ассамблеи СНГ
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
Россия и Китай продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле
Лента
новостей
Художник Павел Беньков во время работы в Казани
В Москве открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин"
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
Путин заявил об общих позициях России и Китая по корейской проблеме
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"
Предпремьерный показ спектакля Маскарад в Театре им.Вахтангова
Вахтанговский театр отправится в большой гастрольный тур по Канаде и США
В Махачкале загорелась крыша онкологического центра
Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в стратегической сфере
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Зеленский мог бы снизить накал напряженности в Донбассе, заявил Грызлов
Американская певица Бейонсе
Бейонсе озвучила львицу Налу в ремейке "Короля Льва"
Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас
Отозванный посол Литвы на следующей неделе вернется в Москву
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
Правительство попросило Зеленского уволить большую часть губернаторов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Суд продлил арест аспиранта МГУ, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
Лента новостейМолния