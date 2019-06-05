Вуди Аллен приедет в Испанию снимать новый фильм

Американский кинорежиссер Вуди Аллен в ближайшее время приедет в Испанию, где приступит к работе над новым фильмом, сообщают представители киностудии MediaproStudios.
Фильм, у которого пока нет названия, анонсировали еще в феврале. Новая картина Вуди Аллена будет романтической комедией об американской супружеской паре, которые приезжают в испанский город Сан-Себастьян на кинофестиваль, сообщает Variety. У главной героини начинается роман с блестящим французским режиссером, а ее муж влюбляется в красивую испанку.
Вуди Аллен вместе с MediaproStudios снял фильмы "Вики Кристина Барселона" и "Полночь в Париже". Обе работы были получили различные кинонаграды, в том числе - премию "Оскар".
В новом проекте Вуди Аллена примут участие актеры: Кристоф Вальц, Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Сержи Лопес и Уолли Шон и др.
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