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РИА Новости
Ситуация в Судане

Число погибших при разгоне палаточного лагеря в Судане возросло до ста

Вчера, 16:59
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 100 человек после того, как 40 тел были извлечены из реки Нил, сообщает оппозиционный Комитет врачей Судана.
Ранее сообщалось о 60 погибших.

"Мы с сожалением сообщаем, что 40 тел были извлечены из реки Нил вчера. Их увезли на машинах, принадлежащих ополчению "Джанджавид" ( Силы быстрой поддержки - ред.), в неизвестном направлении", - говорится в заявлении в Facebook.

Комитет также отмечает, что в стране не функционируют интернет-сервисы и "ожидается полное прекращение работы сотовой связи (включая звонки и текстовые сообщения)".
Кроме того, Комитет сообщает, что еще 326 человек получили ранения.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
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Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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