Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

"Украинские силовики начали переоборудование и укрепление позиций вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, также в этот район отмечено прибытие двух БМП-1", - рассказал Филипоненко.