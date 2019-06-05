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РИА Новости

Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Вчера, 16:51
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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о нарушении со стороны украинских силовиков границ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
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"Украинские силовики начали переоборудование и укрепление позиций вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, также в этот район отмечено прибытие двух БМП-1", - рассказал Филипоненко.
Он призвал жителей подконтрольных Киеву территорий принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВС Украины вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, по всем фактам нарушений своих прав и свобод обращаться к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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