В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Путепровод в подмосковных Мытищах через железную дорогу Ярославского направления построят в 2021 году, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на М-8 "Холмогоры", разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийскомпроспекте. Завершить строительство путепровода планируется в четвертом квартале 2021 года", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.