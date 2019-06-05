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В Мытищах в 2021 году построят путепровод через железную дорогу

Вчера, 16:43
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© Depositphotos / deyangeorgiev2Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге
© Depositphotos / deyangeorgiev2
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Путепровод в подмосковных Мытищах через железную дорогу Ярославского направления построят в 2021 году, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Новая дорога обеспечит дополнительный выезд из города на М-8 "Холмогоры", разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийскомпроспекте. Завершить строительство путепровода планируется в четвертом квартале 2021 года", - цитирует пресс-служба министра Алексея Гержика.
Отмечается, что объект позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи. В настоящее время строители устраивают свайные основания под опоры путепровода, работы продлятся до середины июля.
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