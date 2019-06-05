Сдать кровь на Московской областной станции можно будет 8 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На Московской областной станции переливания крови в субботу, 8 июня, все желающие смогут сдать кровь. Об этом сообщил телеканал . На Московской областной станции переливания крови в субботу, 8 июня, все желающие смогут сдать кровь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Московской области, сообщил, что кровь, которую сдадут в субботу, и все ее компоненты отправят в медицинские учреждения региона для пациентов, которым необходимо переливание.

Министр отметил, что донор должен соблюдать определенные требования: не курить за час до процедуры и воздержаться от алкоголя за два дня до сдачи крови.

Пункт забора крови будет работать с 8.00 до 13.00 по адресу: улица Металлургов, 37А.