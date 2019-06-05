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РИА Новости
Новости Подмосковья

В городском округе Котельники началась летняя лагерная кампания

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Вадим ЖерновДети играют в подвижные игры
Дети играют в подвижные игры
© РИА Новости / Вадим Жернов
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В лагерях дневного пребывания, открытых на базе школ в городском округе Котельники, отдохнут 280 детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации горокруга.
Всего работают три лагеря, в каждом из которых прошло торжественное мероприятие. Например, в школе №1 смену открыл глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.
"Лето в городе тоже может быть полезным и интересным, – сказал Булгаков. – Я уверен, то, что подготовила наша спортивная школа „Белка“ в этом году для ребят, обязательно увлечет всех, кто будет в отрядах нашего лагеря. Даже самому захотелось вернуться в детство".
Девиз лагеря в этом году: "Подмосковье – сильное, здоровое, чистое". Дети примут участие в мероприятиях проекта региона "Лето в Подмосковье", а также в экологических акциях.
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