В городском округе Котельники началась летняя лагерная кампания

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В лагерях дневного пребывания, открытых на базе школ в городском округе Котельники, отдохнут 280 детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации горокруга.
Всего работают три лагеря, в каждом из которых прошло торжественное мероприятие. Например, в школе №1 смену открыл глава городского округа Котельники Андрей Булгаков.
"Лето в городе тоже может быть полезным и интересным, – сказал Булгаков. – Я уверен, то, что подготовила наша спортивная школа „Белка“ в этом году для ребят, обязательно увлечет всех, кто будет в отрядах нашего лагеря. Даже самому захотелось вернуться в детство".
Девиз лагеря в этом году: "Подмосковье – сильное, здоровое, чистое". Дети примут участие в мероприятиях проекта региона "Лето в Подмосковье", а также в экологических акциях.