В городском округе Котельники началась летняя лагерная кампания

"Лето в городе тоже может быть полезным и интересным, – сказал Булгаков. – Я уверен, то, что подготовила наша спортивная школа „Белка“ в этом году для ребят, обязательно увлечет всех, кто будет в отрядах нашего лагеря. Даже самому захотелось вернуться в детство".