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РИА Новости

В Еврокомиссии призвали Италию пересмотреть бюджетную политику

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости, Мария Князева. Властям Италии, одной из крупнейших экономик еврозоны, необходимо пересмотреть траекторию движения бюджета страны, напомнил свою позицию вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Рост экономики страны замедлился, что ухудшает ситуацию с дефицитом бюджета страны, объяснил он. "Поэтому Италии нужно пересмотреть эту фискальную траекторию", - заявил Домбровскис.
Согласно последнему, весеннему прогнозу Еврокомиссии, ВВП страны поднимется лишь на 0,1% в нынешнем году, дефицит вырастет до 2,5% ВВП, а государственный долг – до 133,7% ВВП.
Еврокомиссия ранее в среду сообщила, что сочла обоснованным введение процедуры по сути принудительного снижения госдолга Италии. Речь идет о так называемой процедуре чрезмерного дефицита бюджета (EDP), которая представляет собой процесс выработки для страны Евросоюза программы по возвращению к нормальной динамке и уровням показателей дефицита бюджета и/или госдолга, которые в государствах ЕС не должны превышать 3% ВВП и 60% ВВП соответственно.
Евросоюз пока не запускает эту процедуру в отношении Италии: Еврокомиссия высказала свое мнение, но необходимо и мнение стран ЕС.
Мужчина в костюме центуриона в Риме
22 марта, 08:00
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ЕврокомиссияЕвросоюзИталияЭкономика
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