Тюменские НКО получат президентские гранты на 40 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Более 30 некоммерческих организаций Тюменской области вошли в число победителей первого в этом году конкурса президентских грантов. На реализацию своих проектов они получат свыше 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Всего от Тюменской области на первый в этом году конкурс поступило 163 заявки. По доле НКО, победивших в первом конкурсе, от общего числа НКО субъекта РФ Тюменская область разделила первое место по УФО с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поддержку из федерального бюджета получил проект по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством роллер-спорта, образовательно-туристский проект, I всероссийский фестиваль детских театров "Малая сцена", областной проект профессиональной подготовки вожатых "Навигатор" и другие проекты, реализуемые как областными НКО, так и работающими в отдельных городах и районах региона.

По информации пресс-службы губернатора, сегодня в Тюменской области работают более двух тысяч некоммерческих организаций. Ежегодно открываются около 150 новых НКО, которые реализуют проекты по поддержке семьи, материнства и детства, охране здоровья, сохранению исторической памяти, организации культурного досуга, правовому и экологическому просвещению.