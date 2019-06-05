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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Вчера, 16:02
27986
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была "закрыта полоса", заявил замминистра МЧС Павел Барышев.
Он подчеркнул, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.
"Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали", — сказал Барышев в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность".

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
15 мая, 18:36
В "полной картине" катастрофы SSJ100 нашли несоответствия
При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся в хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что предварительный отчет о катастрофе опубликуют "в ближайшее время".
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ЧП в ШереметьевоМЧСSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Главная "конечная" причина всех этих катастроф - низкая квалификация и безответственность правящего класса. Это они создали, причем ломая через калено и даже физически уничтожая тех кто им сопротивлялся, такую систему при которой авиакомпании, службы спасения, авиаконструкторы да и все прочие структуры страны "экономят" на жизнях людей. Население страны для них - это с одной стороны "дойное стадо", а с другой - балласт, занимающий землю из которой можно извлекать природные ресурсы.
5 июня, 16:44
Ivan Bez
4501108
На многих видео, появившихся после катастрофы, видно, что потерявшим сознание и другим пассажирам, находившимся в тяжелом состоянии, оказывают помощь не врачи, а стюардессы. Сами пострадавшие лежат прямо на траве, рядом с полосой. и это называется "прибыли вовремя?"
5 июня, 17:15
sizif8
3900103
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