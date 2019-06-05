В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании "Аэрофлот", потому что была "закрыта полоса", заявил замминистра МЧС Павел Барышев.

Он подчеркнул, что "поисково-спасательные подразделения в Шереметьево были" уже во время катастрофы.

"Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали", — сказал Барышев в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность".

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся в хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия.