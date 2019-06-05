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РИА Новости
Вологодская область

Вологодская область досрочно погасит коммерческие кредиты

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВологодский кремль
Вологодский кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОЛОГДА, 5 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области в этом году направят 3,1 миллиарда рублей на досрочное погашение всех коммерческих кредитов, сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.
По его словам, это стало возможным из-за роста доходов областного бюджета, куда за пять месяцев текущего года дополнительно поступило 4,3 миллиарда рублей. С учетом этих средств бюджет области на 2019 год составит 76,2 миллиарда рублей.
"В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга мною принято решение в этом году досрочно погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты. В настоящий момент их сумма составляет 3,1 миллиарда рублей. В Вологодской области впервые с 2008 года не останется ни одного коммерческого кредита, а это значит, что уже с 1 июля мы не будем тратить ни копейки бюджетных средств на обслуживание этих дорогостоящих займов. Мы рассчитывали выполнить эту задачу к 2022 году, но решили ее досрочно", - сказал глава региона.
Вопрос о досрочном погашении будет вынесен на ближайшую сессию законодательного собрания области.
"Надеюсь, что депутаты поддержат наши предложения",- сказал Кувшинников.
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Вологодская областьЭкономика
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