Вологодская область досрочно погасит коммерческие кредиты

По его словам, это стало возможным из-за роста доходов областного бюджета, куда за пять месяцев текущего года дополнительно поступило 4,3 миллиарда рублей. С учетом этих средств бюджет области на 2019 год составит 76,2 миллиарда рублей.

"В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга мною принято решение в этом году досрочно погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты. В настоящий момент их сумма составляет 3,1 миллиарда рублей. В Вологодской области впервые с 2008 года не останется ни одного коммерческого кредита, а это значит, что уже с 1 июля мы не будем тратить ни копейки бюджетных средств на обслуживание этих дорогостоящих займов. Мы рассчитывали выполнить эту задачу к 2022 году, но решили ее досрочно", - сказал глава региона.