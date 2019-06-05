На Кубани оштрафовали депутата за сбыт односельчанину опасного спиртного

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил местного депутата к штрафу за сбыт односельчанину спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни, сообщает прокуратура региона.

"В Успенском районе осужден бывший депутат Совета сельского поселения, который реализовывал алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

"Р., являясь депутатом Совета Вольненского сельского поселения, имея в собственности помещения магазина "Ольга", в котором осуществляет предпринимательскую деятельность его супруга, сбыл местному жителю бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которая, согласно заключению эксперта, по своим химическим компонентам опасна для жизни и здоровья потребителей", - отмечается в релизе.