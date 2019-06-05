Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T15:44Z
https://ria.ru/20190605/1555286063.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Кубани оштрафовали депутата за сбыт односельчанину опасного спиртного

Вчера, 15:44
368
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил местного депутата к штрафу за сбыт односельчанину спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни, сообщает прокуратура региона.
"В Успенском районе осужден бывший депутат Совета сельского поселения, который реализовывал алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Картина художника Герарда Давида Сдирание кожи с продажного судьи
Вчера, 11:45
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
"Р., являясь депутатом Совета Вольненского сельского поселения, имея в собственности помещения магазина "Ольга", в котором осуществляет предпринимательскую деятельность его супруга, сбыл местному жителю бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которая, согласно заключению эксперта, по своим химическим компонентам опасна для жизни и здоровья потребителей", - отмечается в релизе.
Суд, учитывая тяжесть совершенного преступления, наличие на иждивении у депутата несовершеннолетнего ребенка, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, информирует прокуратура.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 мая, 13:53
СК на Кубани проверит данные о конфликте, в котором могла участвовать судья
040002
Обсудить 1
КраснодарПроисшествия
Рекомендуем
На Украине после удара молнии сгорело здание районной администрации
РИА
Новости
В МЧС прокомментировали ситуацию с сообщениями о "минировании" в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми
Лента
новостей
В Севастополе пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Посольство Российской Федерации в Киеве после нападения в марте 2016 года
Суд в России заочно арестовал украинку за нападение на посольство в Киеве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным
В полпредстве СКФО рассказали о предыдущей работе Бабушкина
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Президент США Дональд Трамп
Трамп арендовал четыре лимузина у ирландской похоронной фирмы, сообщили СМИ
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек
Серебристые облака над Самарой. 01 июня 2019
Астрономы сообщили о появлении на небе редкого вида облаков
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Трегулова ответила на критику мер безопасности на выставке Мунка
Общий срок проверки компаний могут ограничить 60 днями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния