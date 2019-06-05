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РИА Новости

В МЧС прокомментировали ситуацию с сообщениями о "минировании" в России

Вчера, 15:42
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Анонимные сообщения о якобы минировании объектов в России очень затратны для МЧС РФ, это "безобразие" должно прекратиться, заявил в среду заместитель главы МЧС Павел Барышев.
"Конечно, очень затратно. Посмотрите, за последние два дня весь центр Москвы стоит. Это безобразие должно же когда-то прекратиться", - сказал он журналистам в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность".
При этом Барышев указал, что МЧС "все равно реагирует на каждый звонок".
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
МЧС России
Вчера, 15:33
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