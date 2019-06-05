Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини надеется, что новая ширококолейная железнодорожная линия от словацкого Кошице до Братиславы и Вены пройдет через Польшу и Венгрию, само же строительство, по его словам, начнется в 2020 году.

Строительство железнодорожной линии с шириной колеи 1520 миллиметров от словацкого Кошице до Братиславы и далее до австрийской Вены может занять около восьми лет и стоить примерно 6,4 миллиарда евро, говорилось ранее в сообщении Breitspur Planungsgesellschaft mbH (совместное предприятие РЖД с железными дорогами Австрии, Словакии и Украины).

"Эта трасса могла бы пройти через Польшу и Венгрию ... В 2020 году должны уже быть завершены работы по оценке влияния на окружающую среду, и мы должны перейти к постепенной реализации этого проекта. Это не один-два года. Но само строительство должно начаться", - заявил словацкий премьер Петер Пеллегрини на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве в среду.

По его словам, строительство потребует больших инвестиционных затрат - порядка 8 миллиардов долларов.