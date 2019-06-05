В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Шесть техников получили ранения и один скончался в результате обрыва кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в швейцарском кантоне Обвальден, сообщила местная полиция.

Как отмечается, техники проводили плановые работы на канатной дороге и осмотр несущего кабеля, который внезапно оборвался. Он ударил по одному из мужчин, который от тяжелых травм скончался на месте.

Из-за обрыва кабеля пострадали и другие сотрудники, которые работали с оставшимися тросами. В результате два человека получили тяжелые ранения, один - ранения средней степени тяжести, еще трое получили легкие травмы.

Прокуратура кантона Обвальден возбудило дело для выяснения причин произошедшего.