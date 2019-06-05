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РИА Новости

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Вчера, 15:32
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ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Шесть техников получили ранения и один скончался в результате обрыва кабеля на канатной дороге в районе горы Титлис в швейцарском кантоне Обвальден, сообщила местная полиция.
Как отмечается, техники проводили плановые работы на канатной дороге и осмотр несущего кабеля, который внезапно оборвался. Он ударил по одному из мужчин, который от тяжелых травм скончался на месте.
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Из-за обрыва кабеля пострадали и другие сотрудники, которые работали с оставшимися тросами. В результате два человека получили тяжелые ранения, один - ранения средней степени тяжести, еще трое получили легкие травмы.
Прокуратура кантона Обвальден возбудило дело для выяснения причин произошедшего.
Канатная дорога, на которой произошел обрыв кабеля, была установлена в 2015 году. Ежегодно она перевозит до 1,2 миллиона туристов.
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