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РИА Новости

Астрономы сообщили о появлении на небе редкого вида облаков

Вчера, 15:28
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© Фото : Московский Планетарий/Юрий ФилипповСеребристые облака над Самарой. 01 июня 2019
Серебристые облака над Самарой. 01 июня 2019
© Фото : Московский Планетарий/Юрий Филиппов
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московский планетарий сообщил о начале сезона наблюдения серебристых облаков – уникального явления, которое видно только ночью.
"Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, лучше всего в июне-июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год", - говорится в сообщении.
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Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километров за счет трех факторов - наличия водяного пара, низкой (до -100 градусов по Цельсию) температуры и достаточного количества мелких пылевых частиц-центров конденсации влаги, которая потом превращается в мелкие кристаллы льда. Солнечный свет, рассеиваемый этими кристаллами, и придает облакам их голубовато-синий цвет.
До сих пор в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков. Некоторые ученые считают, что появление облаков связано с извержением Вулкана Кракатау в 1883 году, так как до 1885 никто серебристые облака не наблюдал. Ученые склоняются к тому, что выброшенные тогда около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара как раз и превратились в серебристые облака. Также есть и другие гипотезы - метеорная, техногенная, гипотеза о "солнечном дожде".
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