Астрономы сообщили о появлении на небе редкого вида облаков

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Московский планетарий сообщил о начале сезона наблюдения серебристых облаков – уникального явления, которое видно только ночью.

"Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, лучше всего в июне-июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год", - говорится в сообщении.

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километров за счет трех факторов - наличия водяного пара, низкой (до -100 градусов по Цельсию) температуры и достаточного количества мелких пылевых частиц-центров конденсации влаги, которая потом превращается в мелкие кристаллы льда. Солнечный свет, рассеиваемый этими кристаллами, и придает облакам их голубовато-синий цвет.