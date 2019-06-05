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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти

Вчера, 15:25
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сланцевая нефть США не создает прямой конкуренции для российской нефти, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
"Сланцевые производители являются значимым игроком, и мы следим, как развивается этот сегмент. По прогнозам, в этом году добыча сланцевой нефти в Штатах вырастет более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Конечно, чем более диверсифицировано предложение, чем больше источников энергоресурсов - тем лучше для всех. Инвестиционные циклы для сланцевой нефти довольно короткие, они могут гибко реагировать на потребности рынка, быстро увеличивать или сокращать объем предложения, что дополнительно стабилизирует ситуацию", - сказал Яковлев в преддверии ПМЭФ 2019.
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"В то же время, если сравнивать этот источник сырья с другими, учитывая кривую стоимости добычи и поставки нефти на рынок, сланцевая нефть не конкурирует с российской. Ведь себестоимость нашего сырья существенно ниже", - добавил он.
Яковлев отметил, что альтернативой американскому сланцу являются проекты на глубоководном шельфе или горючие канадские сланцы. "Конечно, нефть из нетрадиционных источников создает дополнительное предложение на рынке, влияет на баланс спроса-предложения и на ценовые уровни. Но прямой конкуренции для российского сырья этот источник не создает", - сказал топ-менеджер.
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Говоря о прямой конкуренции на рынке нефти, Яковлев отметил, что во всех возможных сценариях развития при текущей себестоимости отечественной нефти место на рынке для России всегда найдется. "Сейчас в среднем операционные расходы нашей компании находятся на уровне 2,1 тысячи рублей на тонну, это без учета капвложений. По сравнению со многими другими нефтедобывающими регионами мира это достаточно невысокий показатель", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью >>
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Петербургский международный экономический форумГазпромСШАЭкономика
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