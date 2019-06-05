В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти

"Сланцевые производители являются значимым игроком, и мы следим, как развивается этот сегмент. По прогнозам, в этом году добыча сланцевой нефти в Штатах вырастет более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Конечно, чем более диверсифицировано предложение, чем больше источников энергоресурсов - тем лучше для всех. Инвестиционные циклы для сланцевой нефти довольно короткие, они могут гибко реагировать на потребности рынка, быстро увеличивать или сокращать объем предложения, что дополнительно стабилизирует ситуацию", - сказал Яковлев в преддверии ПМЭФ 2019.