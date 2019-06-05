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РИА Новости

В МЧС рассказали о поставленных Путиным задачах по защите от пожаров

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 3 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 3 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно проводить внеплановые проверки при особом противопожарном режиме и создать муниципальную нормативную базу по защите населенных пунктов, сообщил журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев.
"На сегодняшний день президент поставил три задачи по защите населенных пунктов от пожаров. Первое, что в рамках особого противопожарного режима надо своевременно проводить внеплановые проверки, не оповещая никого", - сказал Кобзев.
Он отметил, что в рамках второй меры штрафы за нарушение противопожарных норм теперь будут поступать в бюджет субъектов и муниципалитетов. По его словам, сейчас половина штрафов идет в федеральный бюджет, другая - в бюджет субъектов.
"Третье, первичные меры пожарной безопасности передать с поселка …муниципальным районам и создать муниципальную нормативную базу по защите населенных пунктов", - заключил Кобзев.
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