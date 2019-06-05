В МЧС рассказали о поставленных Путиным задачах по защите от пожаров

"На сегодняшний день президент поставил три задачи по защите населенных пунктов от пожаров. Первое, что в рамках особого противопожарного режима надо своевременно проводить внеплановые проверки, не оповещая никого", - сказал Кобзев.

Он отметил, что в рамках второй меры штрафы за нарушение противопожарных норм теперь будут поступать в бюджет субъектов и муниципалитетов. По его словам, сейчас половина штрафов идет в федеральный бюджет, другая - в бюджет субъектов.