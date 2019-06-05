Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома

"Тверская область исторически была регионом, где на высоком уровне развита легкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона, действуют свыше трехсот предприятий, где работают почти десять тысяч человек. В прошлом году предприятия текстильной и кожевенной промышленности увеличили выпуск продукции на 2,6% и 1,4% соответственно. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции", - сказал глава региона на встрече с представителями отрасли.