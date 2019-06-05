Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома

ТВЕРЬ, 5 июн – РИА Новости. С предложением создать на территории Верхневолжья региональный кластер предприятий текстильной и легкой промышленности, а также отраслевые технопарки выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Тверская область исторически была регионом, где на высоком уровне развита легкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона, действуют свыше трехсот предприятий, где работают почти десять тысяч человек. В прошлом году предприятия текстильной и кожевенной промышленности увеличили выпуск продукции на 2,6% и 1,4% соответственно. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции", - сказал глава региона на встрече с представителями отрасли.
По сообщению пресс-службы областного правительства, во встрече приняли участие руководители предприятий "Торжокская обувная фабрика", "Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат", "Парижская коммуна", "Калязинская швейная фабрика", "Верхневолжский кожевенный завод", "Аэлита", "Мустанг-2" и других.
Участники встречи констатировали, что одним из актуальных вопросов отрасли является нехватка кадров, в том числе по таким специальностям, как технологи, швеи.
Губернатор поручил министерству образования региона активизировать набор специалистов среднего звена в новом учебном году и профориентационную работу с молодежью. Также глава региона поставил задачу проработать вопрос об увеличении приема в областные вузы по приоритетным для легкой промышленности направлениям.
В пресс-службе напомнили, что в рамках модернизации системы профобразования, которая стартовала в регионе в 2019 году, созданы десять производственно-образовательных кластеров, в том числе легкой промышленности.