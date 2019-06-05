Путин отметил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений России и Китая

"Уверен, что ваш визит даст ещё один мощный, дополнительный толчок в развитие наших межгосударственных связей", - заявил Путин.

Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL

Глава государства отметил рост двустороннего товарооборота, который благодаря совместным усилиям превысил в 2018 году 100 миллиардов долларов, достигнув 108 миллиардов долларов. По словам Путина, в первом квартале 2019 года также отмечается рост товарооборота.

"Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших команд. И, хочу ещё раз подчеркнуть: в значительной степени - это ваш личный вклад в эту работу", - сказал глава государства.