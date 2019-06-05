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РИА Новости

Путин отметил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений России и Китая

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет способствовать развитию межгосударственных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что ваш визит даст ещё один мощный, дополнительный толчок в развитие наших межгосударственных связей", - заявил Путин.
Глава государства отметил рост двустороннего товарооборота, который благодаря совместным усилиям превысил в 2018 году 100 миллиардов долларов, достигнув 108 миллиардов долларов. По словам Путина, в первом квартале 2019 года также отмечается рост товарооборота.
"Все это результат нашей с вами работы и результат работы наших команд. И, хочу ещё раз подчеркнуть: в значительной степени - это ваш личный вклад в эту работу", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Вчера, 04:25
Межгосударственные отношения России и Китая
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