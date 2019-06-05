СК проверит информацию об отравлении 11 человек в ресторане Белгорода

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию об отравлении 10 посетителей и повара одного из ресторанов Белгорода, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Следственными органами по публикации в сети интернет о происшествии в одном из ресторанов организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, после употребления пищи в ресторане в Белгороде или заказа еды на дом из этого ресторана 31 мая и 1 июня 2019 года с признаками отравления в больницу обратились 10 белгородцев и повар ресторана", - говорится в сообщении.
Следователи в настоящее время опрашивают пострадавших, устанавливают обстоятельства произошедшего.