СК проверит информацию об отравлении 11 человек в ресторане Белгорода

"Следственными органами по публикации в сети интернет о происшествии в одном из ресторанов организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, после употребления пищи в ресторане в Белгороде или заказа еды на дом из этого ресторана 31 мая и 1 июня 2019 года с признаками отравления в больницу обратились 10 белгородцев и повар ресторана", - говорится в сообщении.