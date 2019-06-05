В МИД раскритиковали блокировку работы российских СМИ в США

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва видит, что в США усиливается кампания по зачистке информационного пространства, Вашингтон блокирует работу российских СМИ в Штатах, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее суд Южного округа штата Флорида в США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента компанию RM Broadcasting, которая является партнером МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik USA, владелец компании Арнольд Феролито в беседе с РИА Новости не исключил возможности подачи апелляции на это решение.

Как указала Захарова, руководство компании RM Broadcasting в настоящее время вынуждено либо прекратить сотрудничество с российским средством массовой информации, "либо зарегистрироваться в качестве российского агента вслед за МИА "Россия сегодня" и рядом других медиа-компаний". "Под предлогом обеспечения защиты прав американских граждан от мнимого вмешательства России во внутриполитические процессы Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в США", - сказала Захарова.