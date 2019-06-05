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РИА Новости
Медиавойны

В МИД раскритиковали блокировку работы российских СМИ в США

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва видит, что в США усиливается кампания по зачистке информационного пространства, Вашингтон блокирует работу российских СМИ в Штатах, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее суд Южного округа штата Флорида в США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента компанию RM Broadcasting, которая является партнером МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik USA, владелец компании Арнольд Феролито в беседе с РИА Новости не исключил возможности подачи апелляции на это решение.
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Как указала Захарова, руководство компании RM Broadcasting в настоящее время вынуждено либо прекратить сотрудничество с российским средством массовой информации, "либо зарегистрироваться в качестве российского агента вслед за МИА "Россия сегодня" и рядом других медиа-компаний". "Под предлогом обеспечения защиты прав американских граждан от мнимого вмешательства России во внутриполитические процессы Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в США", - сказала Захарова.
По ее словам, это дополняется ужесточением цензуры в интернете, где "были заблокированы аккаунты российских СМИ в социальной сети Facebook". "Фактически мы наблюдаем не что иное, как усиление кампании по зачистке информационного пространства в США и использование для этого законодательных рычагов. Мы можем квалифицировать это как акт прямого давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации и мы призываем обратить на эту ситуацию внимание международные организации и профессиональное сообщество", - заявила Захарова.
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