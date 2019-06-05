Ургант высмеял скандал вокруг вырезанных из фильма про Элтона Джона сцен

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал решение кинопрокатчика вырезать ряд фрагментов из фильма "Рокетмен" об Элтоне Джоне.

"Взяли, обрезали фильм. Что это за кинораввин принял такое решение? <…> После вырезанных сцен фильм стал совсем другим", — заявил он в эфире шоу "Вечерний Ургант"

Ведущий напомнил, что фильм выходил с ограничением "18+", но после удаления ряда сцен возрастной ценз сохранился. Он также отметил, что история с вырезанными фрагментами только привлекает к ним внимание.

Что думали редакторы? Что зрители придут в кинотеатр, сядут смотреть и вдруг на 37-й минуте: "Элтон Джон — гей? Тридцать лет всей станицей в баню ходили под I Believe In Love, а тут такая незадача. Иван Ургант

По его словам, удаление откровенных сцен из фильма про Элтона Джона можно было бы сравнить с исчезновением всех баскетбольных эпизодов из картины "Движение вверх" (фильм о выступлении сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене — Прим. ред.).

"Что там останется? Одни усатые мужики в трусах. А что их объединяет? Никто не понимает", — заключил он.

Он также отметил, что хронометраж фильма сократился, поэтому логично сделать билеты дешевле.

Фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. В российский прокат картина выйдет 6 июня.