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РИА Новости

Ургант высмеял скандал вокруг вырезанных из фильма про Элтона Джона сцен

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал решение кинопрокатчика вырезать ряд фрагментов из фильма "Рокетмен" об Элтоне Джоне.
"Взяли, обрезали фильм. Что это за кинораввин принял такое решение? <…> После вырезанных сцен фильм стал совсем другим", — заявил он в эфире шоу "Вечерний Ургант".
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Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма "Рокетмен"
Ведущий напомнил, что фильм выходил с ограничением "18+", но после удаления ряда сцен возрастной ценз сохранился. Он также отметил, что история с вырезанными фрагментами только привлекает к ним внимание.

Что думали редакторы? Что зрители придут в кинотеатр, сядут смотреть и вдруг на 37-й минуте: "Элтон Джон — гей? Тридцать лет всей станицей в баню ходили под I Believe In Love, а тут такая незадача.

Иван Ургант
По его словам, удаление откровенных сцен из фильма про Элтона Джона можно было бы сравнить с исчезновением всех баскетбольных эпизодов из картины "Движение вверх" (фильм о выступлении сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене — Прим. ред.).
"Что там останется? Одни усатые мужики в трусах. А что их объединяет? Никто не понимает", — заключил он.
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Лоза прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"
Он также отметил, что хронометраж фильма сократился, поэтому логично сделать билеты дешевле.
Фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. В российский прокат картина выйдет 6 июня.
В компании "Централ Парнтершип" ранее заявили, что из картины в соответствии с требованиями законодательства вырезали ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. В Минкультуры отметили, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу.
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Шоу-бизнесЭлтон ДжонИван Ургант
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