Пеллегрини поблагодарил Медведева за позицию по энергетической безопасности

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини поблагодарил главу российского правительства Дмитрия Медведева за четкую позицию России по энергетической безопасности Словакии.
"Энергетика является ключевой областью наших отношений... я хочу поблагодарить за ваш подход, господин премьер, и за то, что вы объявили, что энергетическая безопасность Словацкой Республики не стоит под угрозой, и никогда этого не будет в будущем. Это хорошее известие для словацких граждан... и хочу поблагодарить вас за вашу четкую прагматическую позицию", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.
Он добавил, что растет товарообмен между странами, и Словакия заинтересована в развитии отношений с Россией.
В свою очередь Медведев отметил, что Россия развивает сотрудничество со Словакией в разных областях, в том числе и в сфере культуры. Он добавил, что, в частности, в ходе переговоров в Москве стороны договорились поддерживать существующие программы студенческих и научных обменов.
Медведев также поблагодарил Словакию "за чуткое отношение к памяти воинов Красной Армии" и бережный уход за воинскими захоронениями и мемориалами на территории страны.