Пеллегрини поблагодарил Медведева за позицию по энергетической безопасности

"Энергетика является ключевой областью наших отношений... я хочу поблагодарить за ваш подход, господин премьер, и за то, что вы объявили, что энергетическая безопасность Словацкой Республики не стоит под угрозой, и никогда этого не будет в будущем. Это хорошее известие для словацких граждан... и хочу поблагодарить вас за вашу четкую прагматическую позицию", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.