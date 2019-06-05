Путин заявил о достижении беспрецедентного уровня отношений России и Китая

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Беспрецедентно высокий уровень отношений России и КНР эффективно используется для того, чтобы народы двух стран сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества для полноценного развития, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский президент отметил, что государственный визит лидера Китая в РФ приурочен к большой дате - 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Советский Союз, напомнил он, признал Китайскую Народную республику уже на следующий день после ее создания и провозглашения.
Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
"За этот период времени произошло много событий, но последние годы, в том числе благодаря и вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня. Но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентный высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и Китайской Народной республики сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития", - заявил Путин.
Он уточнил, что нынешний визит Си Цзиньпина в РФ является в двусторонних отношениях ключевым событием этого года.
"Но не столько важен статус этого визита, сколько важна возможность еще раз нам встретиться, обсудить текущие проблемы отношений между Россией и Китаем, международные вопросы", - добавил президент РФ.
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