Студенты Амурского госуниверситета вышли на связь с космонавтами на МКС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Студенты "космических" специальностей Амурского госуниверситета (АмГУ) в среду из Амурского центра управления полетами (АЦУП) вышли на связь с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Алексеем Овчининым, которые находятся на МКС, рассказал РИА Новости инженер центра Герман Лебедев.

Сеанс начался в 16.50 (10.50 мск), когда, по словам Лебедева, МКС находилась в зоне радиовидимости АЦУП.

"Сеанс длился 10 минут, прошел отлично, была отличная слышимость, студенты успели задать семь вопросов. В том числе спрашивали, каким, по мнению космонавтов, остается срок безопасной эксплуатации МСК. Овчинин и Кононенко ответили, что этим вопросом занимаются наземные службы", - сказал Лебедев РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что в октябре 2018 года на первом сеансе связи из АЦУП студенты спрашивали космонавта Сергея Прокопьева про бытовые условия и эксперименты на МКС.

В 2009 году АмГУ совместно с Московским авиационным институтом и Южно-Уральским государственным университетом начал готовить инженеров по специальностям "Космические летательные аппараты и разгонные блоки" и "Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов", с 2016 года совместно с Самарским национально-исследовательским университетом имени академика Королева идет обучение по направлениям "Ракетные комплексы и космонавтика" и "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов".

В научно-образовательном центре АмГУ сейчас занимаются созданием спутника формата CubeSat. Первые выпускники университета начали работать на космодроме Восточный в Амурской области в 2014 году.