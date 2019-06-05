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РИА Новости

Студенты Амурского госуниверситета вышли на связь с космонавтами на МКС

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-59/60 космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин
Член основного экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Член основного экипажа МКС-59/60 космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Студенты "космических" специальностей Амурского госуниверситета (АмГУ) в среду из Амурского центра управления полетами (АЦУП) вышли на связь с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Алексеем Овчининым, которые находятся на МКС, рассказал РИА Новости инженер центра Герман Лебедев.
Сеанс начался в 16.50 (10.50 мск), когда, по словам Лебедева, МКС находилась в зоне радиовидимости АЦУП.
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"Сеанс длился 10 минут, прошел отлично, была отличная слышимость, студенты успели задать семь вопросов. В том числе спрашивали, каким, по мнению космонавтов, остается срок безопасной эксплуатации МСК. Овчинин и Кононенко ответили, что этим вопросом занимаются наземные службы", - сказал Лебедев РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что в октябре 2018 года на первом сеансе связи из АЦУП студенты спрашивали космонавта Сергея Прокопьева про бытовые условия и эксперименты на МКС.
В 2009 году АмГУ совместно с Московским авиационным институтом и Южно-Уральским государственным университетом начал готовить инженеров по специальностям "Космические летательные аппараты и разгонные блоки" и "Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов", с 2016 года совместно с Самарским национально-исследовательским университетом имени академика Королева идет обучение по направлениям "Ракетные комплексы и космонавтика" и "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов".
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В научно-образовательном центре АмГУ сейчас занимаются созданием спутника формата CubeSat. Первые выпускники университета начали работать на космодроме Восточный в Амурской области в 2014 году.
Первый на Дальнем Востоке Амурский центр управления полетами был открыт на базе инженерно-физического факультета АмГУ 10 апреля 2015 года. Он позволяет осуществлять оперативно-техническое руководство работами по приему телеметрической информации, управлять университетскими малыми космическими аппаратами и проводить радиосвязь с космонавтами.
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