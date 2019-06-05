Костин ожидает, что ЦБ в ближайшее время может снизить ставку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Банк России, возможно, уже на ближайшем заседании совета директоров предпримет ряд шагов для смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава ВТБ Андрей Костин.
"Ожидаем, что уже в текущем году, возможно, даже на ближайшем (заседании - ред.) во втором квартале будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению денежно-кредитной политики. Возможно, это приведет к снижению процентных ставок", - сказал глава ВТБ в ходе годового собрания акционеров.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики пройдет 14 июня.
"В прошлом году в условиях ослабления курса рубля и оттока иностранного капитала с долгового рынка Банк России вынужден был приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, предпринял ряд шагов по ее ужесточению", - отметил Костин.
По его словам, для банков повышение ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 7,75% годовых, приведет к увеличению стоимости денег и снижению спроса на кредитные продукты.
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