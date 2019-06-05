Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:49Z
https://ria.ru/20190605/1555282617.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/02/1555140208_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_473b6822c743394518996aebf7d405e7.jpg
РИА Новости

Костин ожидает, что ЦБ в ближайшее время может снизить ставку

Вчера, 14:49
391
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Банк России, возможно, уже на ближайшем заседании совета директоров предпримет ряд шагов для смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава ВТБ Андрей Костин.
"Ожидаем, что уже в текущем году, возможно, даже на ближайшем (заседании - ред.) во втором квартале будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению денежно-кредитной политики. Возможно, это приведет к снижению процентных ставок", - сказал глава ВТБ в ходе годового собрания акционеров.
Эльвира Набиуллина
31 января, 16:43
Набиуллина не дала четкого сигнала о решении ЦБ по ключевой ставке
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики пройдет 14 июня.
"В прошлом году в условиях ослабления курса рубля и оттока иностранного капитала с долгового рынка Банк России вынужден был приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, предпринял ряд шагов по ее ужесточению", - отметил Костин.
По его словам, для банков повышение ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 7,75% годовых, приведет к увеличению стоимости денег и снижению спроса на кредитные продукты.
Монеты номиналом один рубль на банкноте один доллар США
6 февраля, 18:55
Эксперты рассказали, что позволит ЦБ сохранить ключевую ставку
211002
Обсудить 1
Центральный Банк РФАндрей Костин (банкир)Экономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
В России оценили конкурентоспособность американской сланцевой нефти
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия ожидает расследования избиения во Франции журналиста RT
Жена ученого Кудрявцева заявила о найденной в квартире прослушке
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании
Дмитрий Медведев
В Москве надеются, что транзит российского газа через Украину сохранится
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД обратил внимание на рекомендации США по разработке видеоигр
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял скандал вокруг вырезанных из фильма про Элтона Джона сцен
Экс-глава МИД Австралии назвал попытки США включить Китай в СНВ нелепыми
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД раскритиковали блокировку работы российских СМИ в США
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин встретил Си Цзиньпина в Большом кремлевском дворце
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния