Захарова обвинила НАТО в стремлении скрыть вину США в развале ДРСМД

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тиражируя обвинения в адрес России в отношении ДРСМД, НАТО пытается помочь США скрыть истинные причины развала договора и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила, что российская сторона обратила внимание на целый ряд странных заявлений, прозвучавших за последнее время как по линии представителей США, так и по линии представителей НАТО.

"В своей публичной риторике по тематике ДРСМД руководство НАТО продолжает обвинять Россию в его нарушении и призывает российскую сторону - цитирую - "проявить политическую волю и вернуться к соблюдению Договора, чтобы его спасти", - сказала Захарова.

"Мы так понимаем, что подобная активность заявлений, комментариев, вбросов будет нарастать по мере приближения 2 августа - именно в этот день завершится процедура выхода США из Договора, что, собственно, его окончательно разрушит", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, совершенно непонятно, причем здесь Россия.

"Тиражируя обвинения в адрес нашей страны, представители НАТО пытаются, видимо, как мы понимаем, помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала ДРСМД и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны", - сказала Захарова.

Она напомнила, что Россия сделала все возможное для спасения Договора, в частности, предложила США набор реалистичных мер на основе взаимной транспарентности, но все предложения были отвергнуты американской стороной.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.