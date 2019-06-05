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РИА Новости

Захарова обвинила НАТО в стремлении скрыть вину США в развале ДРСМД

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тиражируя обвинения в адрес России в отношении ДРСМД, НАТО пытается помочь США скрыть истинные причины развала договора и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что российская сторона обратила внимание на целый ряд странных заявлений, прозвучавших за последнее время как по линии представителей США, так и по линии представителей НАТО.
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"В своей публичной риторике по тематике ДРСМД руководство НАТО продолжает обвинять Россию в его нарушении и призывает российскую сторону - цитирую - "проявить политическую волю и вернуться к соблюдению Договора, чтобы его спасти", - сказала Захарова.
"Мы так понимаем, что подобная активность заявлений, комментариев, вбросов будет нарастать по мере приближения 2 августа - именно в этот день завершится процедура выхода США из Договора, что, собственно, его окончательно разрушит", - отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, совершенно непонятно, причем здесь Россия.
"Тиражируя обвинения в адрес нашей страны, представители НАТО пытаются, видимо, как мы понимаем, помочь Вашингтону закамуфлировать истинные причины развала ДРСМД и отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны", - сказала Захарова.
Она напомнила, что Россия сделала все возможное для спасения Договора, в частности, предложила США набор реалистичных мер на основе взаимной транспарентности, но все предложения были отвергнуты американской стороной.
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В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
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