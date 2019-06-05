Оркестр волынок и барабанов выступит на "Спасской башне"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный кельтский оркестр волынок и барабанов совместно с командой шотландских и ирландских танцев выступит на фестивале "Спасская башня", который пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

"Международный кельтский оркестр волынок и барабанов под руководством его создателя Дэвида Джонстона будет участвовать в фестивале "Спасская башня" четвёртый год подряд. В этом году коллектив представит зрителям новую, уникальную программу совместно с Международной командой шотландских и ирландских танцев под руководством Марии Зотько", - говорится в сообщении.

В Москву приедут музыканты из Великобритании, Дании, Ирландии, Нидерландов, России, Чили и Швейцарии – всего 65 волынщиков и барабанщиков, а также клавишник и гитарист. Отмечается, что программа будет построена на чередовании подвижных и медленных композиций.

"Гостей фестиваля ждёт энергичное выступление, а также возможность стать его непосредственными участниками. Музыканты и танцоры с нетерпением ждут часа, когда они вновь смогут выйти на сцену Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", – приводит оргкомитет слова Джонстона.

В 2019 году "Спасская башня " пройдет 12-й раз. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года - Basel Military Tattoo).

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на "Спасской башне" © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на "Спасской башне"