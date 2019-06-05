США пытаются усилить напряженность в Арктике, заявили в МИД России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Арктике, сказав, что Соединенные Штаты пытаются трансформировать регион в театр военных действий и усилить там напряженность.

Ранее Болтон, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США, заявил, что Вашингтон намерен бросить вызов РФ в Арктике.

"Это все в очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к этому региону - к Арктике. Видимо, судя по такой воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности", - сказала Захарова на брифинге