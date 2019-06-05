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РИА Новости

США пытаются усилить напряженность в Арктике, заявили в МИД России

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Арктике, сказав, что Соединенные Штаты пытаются трансформировать регион в театр военных действий и усилить там напряженность.
Ранее Болтон, выступая перед выпускниками академии береговой охраны США, заявил, что Вашингтон намерен бросить вызов РФ в Арктике.
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"Это все в очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к этому региону - к Арктике. Видимо, судя по такой воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности", - сказала Захарова на брифинге
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США в скором времени установят круглогодичное присутствие в Арктике, когда будут введены в строй новые американские ледоколы. По его словам, американская "береговая охрана сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения". Береговая охрана США, по его словам, поможет Вашингтону дать отпор растущему влиянию России в Арктике и оказать сопротивление незаконным притязаниям Китая на статус околоарктической страны.
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АрктикаМИД РФРоссияСШАВ мире
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