Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время стала безопасность интернета, обеспечить защиту рунета и данных россиян можно через производителей и продавцов товаров, а также законопроект о цифровом профиле гражданина, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в преддверии ПМЭФ-2019.

По его словам, безопасность достигается не запретами, а грамотной технологической политикой. С точки зрения рисков использования интернета сегодня самый большой риск - это безопасность "интернета вещей" в домохозяйствах, отмечает Песков.

"Эта сфера никак не регулируется. Там нет никаких запретов, и именно там у нас действуют самые большие "ботнеты", которые проводят соответствующие информационные атаки. Принципиально важно, чтобы мы научились - как на уровне пользователей, так и на уровне производителей, дилеров и продавцов товаров - тем мерам, которые связаны с повышением культуры использования наших "умных" интернет-девайсов - от кроссовок и холодильников до всего остального", - сообщил он.

По его мнению, российским властям стоит учесть британский опыт: от продавца любого товара, который может быть подключен к интернету, требуется выполнение нескольких условий. "На товаре должна быть этикетка, на этикетке должно быть написано, что продавец берет на себя обязательство не устанавливать пароль доступа к сети на этом устройстве вроде "12345", что этот товар будет в заданные сроки скачивать соответствующие апдейты безопасности. Вот такого рода меры, безусловно, являются крайне необходимыми, и они не связаны ни с какими прямыми запретами", - считает он.

Россиянам же стоит учитывать наличие рисков утечки персональной информации, считает Песков. "Для того, чтобы уменьшить риск, связанный с взаимодействием с государством, внесен законопроект о цифровом профиле гражданина. Его логика в том, что данные не распылены по огромному количеству ресурсов, которые невозможно все надежно защитить, а концентрируются на одной площадке, у которой защитных мер может быть больше", - рассказал он.

"Второе - человек сам принимает решение, с кем и как он делится данными своего цифрового профиля. Сейчас такой возможности у нас с вами как у граждан не существует, мы не можем определить, что этими данными мы делимся, этими данными не делимся. Нам надо привыкнуть к тому, что мы входим в эпоху тотальной информационной прозрачности. ... Не существует в мире ни одной безопасной системы электронной почты или сайта, который можно на 100% защитить от разных типов атак", - добавил он.