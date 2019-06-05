Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:05Z
https://ria.ru/20190605/1555280511.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153073/75/1530737576_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7da845f5515c01aeff9058ec7546a3eb.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета

Вчера, 14:05
220
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМеждународный форум «Открытые инновации - 2018". День второй
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время стала безопасность интернета, обеспечить защиту рунета и данных россиян можно через производителей и продавцов товаров, а также законопроект о цифровом профиле гражданина, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в преддверии ПМЭФ-2019.
По его словам, безопасность достигается не запретами, а грамотной технологической политикой. С точки зрения рисков использования интернета сегодня самый большой риск - это безопасность "интернета вещей" в домохозяйствах, отмечает Песков.
"Эта сфера никак не регулируется. Там нет никаких запретов, и именно там у нас действуют самые большие "ботнеты", которые проводят соответствующие информационные атаки. Принципиально важно, чтобы мы научились - как на уровне пользователей, так и на уровне производителей, дилеров и продавцов товаров - тем мерам, которые связаны с повышением культуры использования наших "умных" интернет-девайсов - от кроссовок и холодильников до всего остального", - сообщил он.
По его мнению, российским властям стоит учесть британский опыт: от продавца любого товара, который может быть подключен к интернету, требуется выполнение нескольких условий. "На товаре должна быть этикетка, на этикетке должно быть написано, что продавец берет на себя обязательство не устанавливать пароль доступа к сети на этом устройстве вроде "12345", что этот товар будет в заданные сроки скачивать соответствующие апдейты безопасности. Вот такого рода меры, безусловно, являются крайне необходимыми, и они не связаны ни с какими прямыми запретами", - считает он.
Россиянам же стоит учитывать наличие рисков утечки персональной информации, считает Песков. "Для того, чтобы уменьшить риск, связанный с взаимодействием с государством, внесен законопроект о цифровом профиле гражданина. Его логика в том, что данные не распылены по огромному количеству ресурсов, которые невозможно все надежно защитить, а концентрируются на одной площадке, у которой защитных мер может быть больше", - рассказал он.
Песков о попытках отрезать Россию от инфраструктуры интернета
24 мая, 13:21
Песков: торговые войны в мире свидетельствуют о реальности угроз для Рунета
"Второе - человек сам принимает решение, с кем и как он делится данными своего цифрового профиля. Сейчас такой возможности у нас с вами как у граждан не существует, мы не можем определить, что этими данными мы делимся, этими данными не делимся. Нам надо привыкнуть к тому, что мы входим в эпоху тотальной информационной прозрачности. ... Не существует в мире ни одной безопасной системы электронной почты или сайта, который можно на 100% защитить от разных типов атак", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
430302
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковРоссияОбщество
Рекомендуем
Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
РИА
Новости
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала США отказаться от политики раскола венесуэльской армии
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы
Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ
Волгоградская дума оценит высказывание депутата, назвавшего Ленина "бесом"
В Госдуме рассказали подробности о концепции нового КоАП
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Россия призвала Запад образумить Приштину
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ
Смартфон
Эксперты рассказали о росте цен на мобильную связь в России
Многоцелевые истребители МиГ-29
Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро
Города России. Санкт-Петербург
Глава Совфеда поддержала идею введения гостиничного сбора
Вирус гриппа
Медики из России успешно испытали вакцину от гриппа и вирусной пневмонии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния