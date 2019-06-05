Калининградская полиция проверит информацию о травле детей в гимназии

КАЛИНИНГРАД, 5 июн – РИА Новости. Полиция Калининграда проводит проверку фактов травли учеников их сверстниками в гимназии №40, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.

Ранее о таких фактах сообщил губернатор региона Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве региона. Он дал поручение комитету по образованию проверить сигналы, поступающие из учебного заведения.