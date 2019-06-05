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РИА Новости

Калининградская полиция проверит информацию о травле детей в гимназии

Вчера, 13:56
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн – РИА Новости. Полиция Калининграда проводит проверку фактов травли учеников их сверстниками в гимназии №40, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
Ранее о таких фактах сообщил губернатор региона Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве региона. Он дал поручение комитету по образованию проверить сигналы, поступающие из учебного заведения.
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"Проводится проверка, на нее отведено 10 дней, возможно, сроки проверки будут продлены", - сообщил собеседник агентства, добавив, что опрашиваются ученики и сотрудники гимназии.
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КалининградПроисшествия
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