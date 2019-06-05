В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особую озабоченность вызывает и то, что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путем подготовки химических провокаций", - сказала Захарова.
Про ее словам, об этих планах боевиков, в частности, свидетельствует то, что сирийские военные обнаружили в населенном пункте на севере провинции Хама полевой госпиталь "псевдогуманитарщиков из "Белых касок".
"В ходе осмотра объекта было найдено большое количество средств химзащиты, включая противогазы, спецкостюмы, медикаменты и медицинское оборудование. Мы призываем международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировкам, новым, очередным с применением химического оружия со стороны террористов, о чем мы неоднократно предупреждали", - подчеркнула она.