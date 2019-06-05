Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:21Z
https://ria.ru/20190605/1555279787.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155336/30/1553363070_0:219:3234:2038_1036x0_80_0_0_4643cc91acac16fb9186a45bab6b196f.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ

Вчера, 13:53
466
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Особую озабоченность вызывает и то, что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путем подготовки химических провокаций", - сказала Захарова.
Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия
Вчера, 08:00
"Трясина для России". Почему Запад не спешит восстанавливать Сирию
Про ее словам, об этих планах боевиков, в частности, свидетельствует то, что сирийские военные обнаружили в населенном пункте на севере провинции Хама полевой госпиталь "псевдогуманитарщиков из "Белых касок".
"В ходе осмотра объекта было найдено большое количество средств химзащиты, включая противогазы, спецкостюмы, медикаменты и медицинское оборудование. Мы призываем международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировкам, новым, очередным с применением химического оружия со стороны террористов, о чем мы неоднократно предупреждали", - подчеркнула она.
000093
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМИД РФРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия и Турция продолжат работу по предотвращению эскалации в Сирии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
США пытаются усилить напряженность в Арктике, заявили в МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова обвинила НАТО в стремлении скрыть вину США в развале ДРСМД
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала США отказаться от политики раскола венесуэльской армии
В Германии прокомментировали данные о выплатах бывшим нацистам во Франции
Многоцелевые истребители МиГ-29
Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Аваков отказался уволить главу полиции Киевской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия осудила новые санкции США против Кубы
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности на четверг
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Россия призвала Запад образумить Приштину
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Слуцкий прокомментировал призыв Столтенберга к России спасти ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния