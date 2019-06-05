Россияне стали реже посещать Чехию

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч туристов из России посетили Чехию в первом квартале 2019 года, сообщили РИА Новости в Национальном туристическом управлении страны.

"За первый квартал 2019 года Чехию посетили 2,013 миллиона туристов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в управлении.

Число путешественников из России составило 131 тысячу человек, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад.