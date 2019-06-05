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РИА Новости
Туризм

Россияне стали реже посещать Чехию

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч туристов из России посетили Чехию в первом квартале 2019 года, сообщили РИА Новости в Национальном туристическом управлении страны.
"За первый квартал 2019 года Чехию посетили 2,013 миллиона туристов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в управлении.
Число путешественников из России составило 131 тысячу человек, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад.
Представитель организации уточнил, что РФ занимает четвертое место по объему турпотока в республику после Германии (418,6 тысячи человек), Словакии (143,1 тысячи) и Польши (136,9 тысячи).
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