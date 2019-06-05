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РИА Новости

В Германии прокомментировали данные о выплатах бывшим нацистам во Франции

Вчера, 13:44
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. В Минтруда ФРГ прокомментировали сообщения СМИ о выплатах пособий бывшим нацистам во Франции.
Ранее газета Le Figaro сообщила о том, что 54 человека во Франции получают выплаты от властей ФРГ, часть этих людей - бывшие коллаборационисты или лица, служившие в вермахте. Левое движение La France insoumise обратилось в парламент за разъяснениями данной ситуации.
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"Мы много раз комментировали эту тему тут, на брифинге. Речь идет, по всей видимости, о выплатах в рамках закона об обеспечении жертв войны. Выплаты предназначены для жертв войны", - сказала представитель ведомства на брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она добавила, что "за проверку запроса (о предоставлении выплаты) несут ответственность федеральные земли, в том числе за возможные ошибки".
Ранее в ведомствах немецких федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн подтвердили РИА Новости, что власти выплачивают пенсии бывшим нацистам и их наследникам, проживающим в Швеции и Бельгии. Как сообщили агентству власти земли Северный Рейн — Вестфалия, выплаты в Бельгии получали 18 "инвалидов войны": один человек, служивший в SS, девять немцев, семь из которых были солдатами вермахта, трое немецких и пять бельгийских вдов, чьи мужья были нацистами. Средняя сумма выплат составляет ежемесячно почти 354 евро. В Швеции ежемесячные выплаты в размере 367 евро получают 15 человек. Двое из них были членами Waffen-SS, но нет данных об их добровольном вступлении в ряды военного формирования.
В Министерстве труда и социальных вопросов ФРГ подтвердили РИА Новости, что эти выплаты происходят исключительно на основании федерального закона об обеспечении жертв войны.
Войска Waffen-SS участвовали во Второй мировой войне как в военных операциях, так и в акциях геноцида в отношении мирных жителей. На Нюрнбергском процессе их объявили преступной организацией. Вермахт — вооруженные силы нацистской Германии в 1935-1945 годах. Изначально на Нюрнбергском процессе не входили в список обвиняемых, однако командование вермахта было впоследствии осуждено по обвинению в массовых убийствах, грабежах, жестоком обращении с военнопленными и пытках.
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