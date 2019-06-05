В дагестанском селе обрушился мост

МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. В селе Бежта в Дагестане обрушился самодельный мост, сообщает пресс-служба республиканского МВД в Instagram.
"Примерно в семь утра в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно не выдержав нагрузки четырех припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети", — говорится в релизе.
По данным ведомства, одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций.
"На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал", — добавили в МВД.
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