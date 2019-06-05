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РИА Новости

В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей "Молодой театр"

Вчера, 12:48
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© Татьяна МиронюкВ Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей "Молодой театр"
В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей Молодой театр
© Татьяна Миронюк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль дипломных спектаклей ведущих театральных вузов "Молодой театр. Севастополь-2019" проходил в Севастополе с 28 мая по 1 июня. Студенты представили свои спектакли на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.
На церемонии открытия фестиваля выпускников театральных вузов поприветствовал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который отметил, что такой важный и нужный для города фестиваль станет ежегодным.
В рамках мероприятия ведущие специалисты ГИТИСа и ВГИКа провели мастер-классы по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству. Зрителями спектаклей стали более трех тысяч человек, а участниками мастер-классов – почти 600 человек.
Кроме того, все желающие могли принять участие в творческих встречах с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым, ректором ГИТИСа, театральным критиком и театроведом Григорием Заславским, а также художественным руководителем мастерской ВГИК, народным артистом России, режиссером и сценаристом Владимиром Фокиным.
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Григорий ЗаславскийВладимир МалышевВГИКГИТИССевастопольРоссияОбщество
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