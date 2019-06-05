В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей "Молодой театр"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль дипломных спектаклей ведущих театральных вузов "Молодой театр. Севастополь-2019" проходил в Севастополе с 28 мая по 1 июня. Студенты представили свои спектакли на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.

На церемонии открытия фестиваля выпускников театральных вузов поприветствовал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который отметил, что такой важный и нужный для города фестиваль станет ежегодным.

В рамках мероприятия ведущие специалисты ГИТИСа и ВГИКа провели мастер-классы по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству. Зрителями спектаклей стали более трех тысяч человек, а участниками мастер-классов – почти 600 человек.