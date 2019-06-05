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Глава Подмосковья вручил госнаграды в преддверии Дня России

Вчера, 12:44
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
КРАСНОГОРСК (Московская обл), 5 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня России вручил государственные награды, а также награды Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
"Россия - это не только государственные институты, Россия - это, прежде всего, люди...Поэтому в преддверии Дня России мы по традиции отмечаем наградами тех, кто в профессии, в жизни стремится к большим целям. И самое главное, умеет их достигать", - сказал Воробьев.
В среду наград удостоились представители разных профессий, в частности, тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Виталий Ерфилов, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского Тимур Шароев и директор ГОБУ "Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы Марина Машкова.
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