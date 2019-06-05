Глава Подмосковья вручил госнаграды в преддверии Дня России

"Россия - это не только государственные институты, Россия - это, прежде всего, люди...Поэтому в преддверии Дня России мы по традиции отмечаем наградами тех, кто в профессии, в жизни стремится к большим целям. И самое главное, умеет их достигать", - сказал Воробьев.