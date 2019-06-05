В Москве представлен 2-й сезон документального цикла "Это Китай"

МОСКВА, 5 июн - " Проект "Россия-Китай: главное . В Москве 3 июня состоялась презентация второго сезона китайско-российского документального сериала "Это Китай". Документальный сериал – совместное детище российского телеканала RT и китайской компании China Broad View Cultural Communication Center. Его первый сезон вышел на экраны в 2017 году и рассказывал о самых узнаваемых неофициальных символах Китая – пандах, боевом искусстве ушу, пекинской опере и других. Фильмы транслировались в эфире RT на русском, английском, французском, испанском, арабском и других языках. Аудитория первого сезона превысила 100 миллионов человек.

Проект является одним из ключевых в рамках российско-китайских медиа-годов. Заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй в ходе презентации второго сезона заявил: "Это Китай" - не просто масштабный медийный проект, но символ практического взаимодействия СМИ двух стран. Он отвечает призыву глав двух государств углубить российско-китайское практическое сотрудничество. Проект "Это Китай" направлен на дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы между российским и китайским народами.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отметил, что этот год является важным для российско-китайских отношений. В настоящее время достижения российско-китайского медиа-взаимодействия очевидны, они получили очень высокую оценку.

Посол КНР в России Ли Хуэй отметил, что расширение китайско-российского сотрудничества в сфере СМИ следует общей тенденции развития двусторонних отношений. Он выразил надежду, что средства массовой информации двух стран будут впредь развивать взаимодействие, постоянно повышать его уровень и расширять масштабы, а также будут способствовать развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией.